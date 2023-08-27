Серджо Скариоло о 19-летнем Хуане Нуньесе: «Он хочет учиться, хочет слушать, очень внимательно относится к советам, которые приходят к нему от ветеранов»

Главный тренер сборной Испании Серджо Скариоло после разгромной победы команды над Кот-Д’Ивуаром (94:64) на пресс-конференции рассказал о роли, которую взял на себя .

19-летний разыгрывающий « » присоединился к составу национальной команды вместо коллеги по амплуа Рикки Рубио, приостановившего карьеру из-за ментальных проблем.

«Он не берет на себя роль Рикки Рубио. Вы [журналисты] просто забегаете вперед с ожиданиями того, что должно было произойти. Хуан станет следующим стартовым разыгрывающим нашей команды, а мы лишь немного поможем в его «воспитании». Он хорошо реагирует, конечно, с понятными ошибками в силу возраста. Его готовность совершенствоваться, его готовность учиться, его готовность слушать… он очень требователен к себе, иногда слишком сильно.

Мы довольны его игрой, но он вошел как один из основных игроков команды, поэтому ему придется взять на себя ответственность как одного из основных игроков команды. Независимо от возраста. Честно говоря, я доволен его развитием, его прогрессом. Это здорово, очень приятно иметь в такой команде 19-летнего стартового разыгрывающего, но мы такие и есть. Помогаем игрокам, даем им возможность показать себя. Есть те, кто также очень упорно продвигается по карьерной лестнице, и, к счастью, скоро мы дадим им возможность играть. Это момент Хуана, и мы все рядом вместе с ним.

Доверие, которое мы показываем, очевидно. Он хочет учиться, хочет слушать, очень внимательно относится к советам, которые приходят к нему от ветеранов, очень хочет избежать ошибок. Его возраст позволяет делать их несколько больше, чем позволено. Мы всегда просим его больше выкладываться в обороне, но в целом он реагирует так, как и ожидалось. И даже лучше», – рассказал Скариоло.

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