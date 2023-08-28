Бобби Портис о сборной США: «Никто не жалуется на игровое время, все играют друг за друга, играют за надпись на лицевой стороне майки»

Тяжелый форвард сборной США и «Милуоки» после победы над Грецией (109:81) рассказал, с каким настроем команда подходит к чемпионату мира.

«Мы остаемся вместе. Понятно, что это путешествие, долгий путь, который нам предстоит пройти. Осталось еще две недели с этой командой, и, надеюсь, пройдем в решающую стадию.

Провели вместе уже три с половиной недели. Никто не жалуется на игровое время, все играют друг за друга, играют за надпись на лицевой стороне майки. Вот что мы показываем: выходить на площадку, выкладываться на полную, побеждать и получать удовольствие», – сказал Портис в интервью Eurohoops.

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