Бобби Портис о сборной США: «Никто не жалуется на игровое время, все играют друг за друга, играют за надпись на лицевой стороне майки»

Теги сборная Греции сборная США Бобби Портис Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Тяжелый форвард сборной США и «Милуоки» Бобби Портис после победы над Грецией (109:81) рассказал, с каким настроем команда подходит к чемпионату мира.

«Мы остаемся вместе. Понятно, что это путешествие, долгий путь, который нам предстоит пройти. Осталось еще две недели с этой командой, и, надеюсь, пройдем в решающую стадию.

Провели вместе уже три с половиной недели. Никто не жалуется на игровое время, все играют друг за друга, играют за надпись на лицевой стороне майки. Вот что мы показываем: выходить на площадку, выкладываться на полную, побеждать и получать удовольствие», – сказал Портис в интервью Eurohoops.

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