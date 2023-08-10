Бобби Портис: «Адаптироваться к правилам ФИБА не тяжело. Тяжело быть матерью-одиночкой с четырьмя детьми»

Форварда сборной США и « » за два дня до товарищеского матча со Словенией спросили, насколько тяжело адаптироваться к правилам ФИБА.

«Это не тяжело. Тяжело быть матерью-одиночкой с четырьмя детьми. Это моя работа. Мать-одиночка, изо всех сил пытающаяся обеспечить своих детей – это тяжело», – ответил Портис.

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