Бобби Портис: «Адаптироваться к правилам ФИБА не тяжело. Тяжело быть матерью-одиночкой с четырьмя детьми»
Форварда сборной США и «Милуоки» Бобби Портиса за два дня до товарищеского матча со Словенией спросили, насколько тяжело адаптироваться к правилам ФИБА.
«Это не тяжело. Тяжело быть матерью-одиночкой с четырьмя детьми. Это моя работа. Мать-одиночка, изо всех сил пытающаяся обеспечить своих детей – это тяжело», – ответил Портис.
Джейлен «300 млн» Браун – нетипичный игрок НБА: выступает в Гарварде, любит шахматы и мечтает изменить имидж Бостона
2 комментария