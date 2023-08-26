Бобби Портис: «Мне подходят правила ФИБА. В НБА нередко симулируют и это сходит с рук»
«Большой» сборной США и «Милуоки» Бобби Портис ожидает, что у него не возникнет проблем на чемпионате мира-2023, где правила ФИБА дают баскетболистам больше возможностей для физической борьбы.
«Мне подходят правила ФИБА. В НБА игроки порой используют симуляции, нередко такие вещи сходят с рук.
Четыре года назад США стали седьмыми, так что нам предстоит многое доказывать. Сейчас у нас совсем другая команда, никто из тех, кто выступал тогда, на этот раз не играет. Мы попытаемся показать себя в ином свете, будем играть друг за друга и за надпись на груди наших маек. Это самое главное на турнире», – заявил Портис.
Сборная США без суперзвезд НБА – кто все эти люди на ЧМ-2023?
Ваш компактный гид по баскетбольному ЧМ: США опять провалятся? А кто удивит? У Дончича есть шансы?
Комментарии