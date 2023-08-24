Бобби Портис о правилах ФИБА: «В НБА нельзя придерживать другого игрока руками»

Теги Милуоки ФИБА сборная США НБА Бобби Портис Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Центровой сборной США Бобби Портис рассказал о правилах ФИБА, к которым команде пришлось привыкать перед чемпионатом мира.

«Большинство из нас впервые играют в ФИБА, поэтому пытаемся привыкнуть как можно быстрее. Очевидно, в НБА нельзя придерживать другого игрока руками, нужно играть в защите грудью, можно толкаться грудью и тому подобное.

Еще одно важное отличие – если тебя окружили, нельзя брать тайм-аут. По-моему, это безумие, но все в порядке. Новая игра. 12 новых ребят, которые впервые играют друг с другом, очевидно, это тяжело. Но, надеюсь, сможем очень быстро сплотиться», – сказал Портис.

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2 комментария

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Валера, настало твое время...
В нос тоже нельзя бить
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Misha_Sapunov
Ответ Валера, настало твое время...
В нос тоже нельзя бить
в белые европейские носы)
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