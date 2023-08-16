Бобби Портис: «Надеюсь, что Эдриан Гриффин позволит нам быть собой и участвовать в управлении командой»

Центровой « » рассказал, чего он ждет от нового главного тренера команды Эдриана Гриффина.

«Не люблю сравнивать прошлое и будущее, просто надеюсь, что Эдриан Гриффин позволит нам быть собой и участвовать в управлении командой.

У нас много парней, которые раньше уже добивались успеха, поэтому мы вроде как знаем, что нужно, чтобы перейти на следующий уровень. Наша главная задача — просто оставаться здоровыми. Неважно, кто тренирует команду, главное – быть здоровыми.

Последние пару лет нам не везло. Крис травмировался, Яннис травмировался, ненавижу жить прошлым, но травмы – это серьезная проблема в нашем виде спорта. Самое главное для нашей команды – оставаться здоровыми», – сказал Портис.

«В спорте нет провалов». Яннис наговорил ерунды, но очаровал весь мир собственной милотой