Бобби Портис: «Надеюсь, что Эдриан Гриффин позволит нам быть собой и участвовать в управлении командой»

Теги Эдриан Гриффин Милуоки НБА Бобби Портис Баскетбол

Центровой «Милуоки» Бобби Портис рассказал, чего он ждет от нового главного тренера команды Эдриана Гриффина.

«Не люблю сравнивать прошлое и будущее, просто надеюсь, что Эдриан Гриффин позволит нам быть собой и участвовать в управлении командой.

У нас много парней, которые раньше уже добивались успеха, поэтому мы вроде как знаем, что нужно, чтобы перейти на следующий уровень. Наша главная задача — просто оставаться здоровыми. Неважно, кто тренирует команду, главное – быть здоровыми.

Последние пару лет нам не везло. Крис травмировался, Яннис травмировался, ненавижу жить прошлым, но травмы – это серьезная проблема в нашем виде спорта. Самое главное для нашей команды – оставаться здоровыми», – сказал Портис.

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2 комментария

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Abdulla
Эдриан Гриффин: «Надеюсь, что Бобби Портис позволит мне быть собой и участвовать в игре команды в качестве запасного центра».
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Stephan Carrypenko
Буденхольцер: «Ок, пошёл я #%%%%»»))
0
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