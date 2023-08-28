Никола Йович набрал 17 очков в победном матче Сербии против Пуэрто-Рико

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Форвард сборной Сербии и «Майами» Никола Йович помог своей команды добиться победы в матче с Пуэрто-Рико (94:77).

За 24 минуты на площадке Йович набрал 17 очков, сделал 4 передачи и 3 подбора.

Форвард реализовал 6 из 9 с игры (3 из 5 из-за дуги) и 2 из 3 с линии.

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