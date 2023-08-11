Никола Йович о Батлере: «Один из тех парней, которые постоянно тренируются»

Форвард « » поделился, какое влияние на него оказал лидер команды .

«Просто его отношение к тренировкам. Он один из тех парней, которые постоянно работают. Когда он на площадке, он выкладывается на 100%. Это то, что я пытаюсь перенять у него», – рассказал Йович.

Йович был выбран под 27-м номером на драфте НБА-2022. По слухам, серб фигурирует в переговорах по обмену разыгрывающего «Портленда» Дэмиана Лилларда.

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