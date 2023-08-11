Никола Йович о Батлере: «Один из тех парней, которые постоянно тренируются»

Теги Майами НБА Джимми Батлер Никола Йович Баскетбол

Форвард «Майами» Никола Йович поделился, какое влияние на него оказал лидер команды Джимми Батлер.

«Просто его отношение к тренировкам. Он один из тех парней, которые постоянно работают. Когда он на площадке, он выкладывается на 100%. Это то, что я пытаюсь перенять у него», – рассказал Йович.

Йович был выбран под 27-м номером на драфте НБА-2022. По слухам, серб фигурирует в переговорах по обмену разыгрывающего «Портленда» Дэмиана Лилларда.

Джейлен «300 млн» Браун – нетипичный игрок НБА: выступает в Гарварде, любит шахматы и мечтает изменить имидж Бостона

Алексей Швед, похоже, будет играть в Китае. А кто еще выступал там?

Педагогическая реформа Леброна с треском провалилась. Пострадал не только имидж игрока, но и всего штата Огайо

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
leon01
Если бы он ещё постоянно играл на своём уровне, цены бы ему не было
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий