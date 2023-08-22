Богдан Богданович, Филип Петрушев и Никола Йович – в итоговом составе сборной Сербии на ЧМ-2023

Сборная Сербии объявила итоговый состав на предстоящий чемпионат мира-2023.

Атакующий защитник «Перистери» Алекса Раданов стал последним игроком, отцепленным от состава. В команду из 12 человек вошли игроки НБА Богдан Богданович («Атланта»), Филип Петрушев («Филадельфия») и («Майами»).

Сербы сыграют в группе B вместе с Китаем, Пуэрто-Рико и Южным Суданом.

Состав сборной Сербии:

Алекса Аврамович («Партизан»), Богдан Богданович («Атланта»), Огнен Добрич («Виртус»), («Црвена Звезда»), Никола Йович («Майами»), («Сарагоса»), («Баскония»), («Олимпиакос»), Филип Петрушев («Филадельфия»), Душан Ристич («Тенерифе»), Бориша Симанич («Сарагоса»), Марко Гудурич («Фенербахче»).

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