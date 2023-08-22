Богдан Богданович, Филип Петрушев и Никола Йович – в итоговом составе сборной Сербии на ЧМ-2023
Сборная Сербии объявила итоговый состав на предстоящий чемпионат мира-2023.
Атакующий защитник «Перистери» Алекса Раданов стал последним игроком, отцепленным от состава. В команду из 12 человек вошли игроки НБА Богдан Богданович («Атланта»), Филип Петрушев («Филадельфия») и Никола Йович («Майами»).
Сербы сыграют в группе B вместе с Китаем, Пуэрто-Рико и Южным Суданом.
Состав сборной Сербии:
Алекса Аврамович («Партизан»), Богдан Богданович («Атланта»), Огнен Добрич («Виртус»), Деян Давидовац («Црвена Звезда»), Никола Йович («Майами»), Стефан Йович («Сарагоса»), Ваня Маринкович («Баскония»), Никола Милутинов («Олимпиакос»), Филип Петрушев («Филадельфия»), Душан Ристич («Тенерифе»), Бориша Симанич («Сарагоса»), Марко Гудурич («Фенербахче»).
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