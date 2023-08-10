Никола Йович: «Хотел бы остаться в «Майами», но что будет, то будет»
Форвард «Майами» и сборной Сербии Никола Йович прокомментировал слухи о том, что он может быть включен в обмен на звездного разыгрывающего «Портленда» Дэмиана Лилларда.
«Это баскетбол. Конечно, я бы хотел остаться в «Майами». Отличные ребята, они мне очень помогли.
Что будет, то будет. Надеюсь, я останусь. Вот и все», – сказал Йович.
Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его индивидуальные подвиги останутся навсегда
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