Терри Тарпи: «Раньше думал: «Ого, я играю с тем самым Руди Гобером из «Миннесоты»

Теги Миннесота сборная Франции НБА Руди Гобер Монако Чемпионат мира по баскетболу 2023 Терри Тарпи Баскетбол

Легкий форвард сборной Франции и «Монако» Терри Тарпи рассказал о своей адаптации к игре за национальную команду. 28-летний баскетболист дебютировал на Евробаскете в прошлом году.

«Я действительно чувствую себя более опытным.

В прошлом году я был немного поражен тем, что оказался рядом с некоторыми своими товарищами по команде. Но я снова здесь, и это не то, что «ого, я играю с тем самым Руди Гобером из «Миннесоты», я играю с Руди Гобером из сборной Франции», – сказал Тарпи в интервью BasketNews.

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