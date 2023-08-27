Раул Нето посетил тренировку сборной Бразилии перед отъездом в Юту

Теги травмы сборная Бразилии фото Раул Нето Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Разыгрывающий сборной Бразилии Раул Нето посетил тренировку команды на чемпионате мира перед отъездом в Юту, где ему предстоит операция на колене.

Нето получил разрыв связки надколенника в правом колене и пропустит оставшуюся часть турнира. Игрок травмировался в третьей четверти первого матча чемпионата мира против Ирана (100:59).

Этим летом Нето подписал контракт с турецким клубом Евролиги «Фенербахче».

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