Раул Нето пропустит остаток чемпионата мира из-за разрыва связки

Разыгрывающий сборной Бразилии Раул Нето получил разрыв связки надколенника в правом колене и пропустит оставшуюся часть чемпионата мира-2023.

Нето травмировался в третьей четверти первого матча чемпионата мира против Ирана (100:59) во время лэй-апа в быстром отрыве. Игрок прошел медицинское обследование, которое подтвердило опасения врачей.

Нето впервые вернулся на чемпионат мира после Олимпийских игр 2016 года. Ранее этим летом он подписал контракт с турецким клубом Евролиги «Фенербахче».

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