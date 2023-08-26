Раул Нето пропустит остаток чемпионата мира из-за разрыва связки

Теги травмы сборная Бразилии сборная Ирана Раул Нето Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Разыгрывающий сборной Бразилии Раул Нето получил разрыв связки надколенника в правом колене и пропустит оставшуюся часть чемпионата мира-2023.

Нето травмировался в третьей четверти первого матча чемпионата мира против Ирана (100:59) во время лэй-апа в быстром отрыве. Игрок прошел медицинское обследование, которое подтвердило опасения врачей.

Нето впервые вернулся на чемпионат мира после Олимпийских игр 2016 года. Ранее этим летом он подписал контракт с турецким клубом Евролиги «Фенербахче».

Лука Дончич, Шэй Гилджес-Александер и новый Дуэйн Уэйд. 20 звезд, которые сделают чемпионат мира особенным

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FootLiveBall
Чемпионат Мира в 2023? Или мне показалось?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий