Джанмарко Поццекко был удален в первой половине матча с Доминиканской Республикой

Главный тренер сборной Италии Джанмарко Поццекко продолжает бороться с проблемой технических фолов, которая сохраняется с прошлого эмоционального Евробаскета.

Во втором матче чемпионата мира-2023 с Доминиканской Республикой Поццекко вновь столкнулся с удалением.

Сначала Поццекко получил технический фол в конце первой четверти за 42 секунды до конца 10-минутки. За 2:20 до большого перерыва Поццекко был наказан еще одним техническим фолом и был вынужден покинуть игру.

Перед уходом в подтрибунное помещение Поццекко собрал своих игроков на площадке и произнес небольшую речь.

Затем он обнял тренера сборной Доминиканской Республики Нестора Гарсию и удалился с арены.

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