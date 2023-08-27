Карл-Энтони Таунс «поправил прическу» во время штрафного и вызвал недовольство у филиппинских болельщиков

Центровой сборной Доминиканской Республики Карл-Энтони Таунс, стоя на линии штрафных, увидел себя на большом экране и сделал вид, что поправляет прическу.

Забавный эпизод произошел во время матча чемпионата мира между Доминиканой и Филиппинами (87:81) и вызвал недовольство у местных болельщиков.

Таунс исполнил точный штрафной и улыбнулся, возвращаясь в защиту.

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