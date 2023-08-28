Владимир Гомельский: «Сборная Франции где-то оставила свой боевой дух»

Известный комментатор и эксперт поделился мнением о неудачном выступлении сборной Франции на ЧМ-2023.

«Думаю, что сборная Франции с тренером Венсаном Колле приехала на ЧМ посмотреть на соперников по Олимпиаде и подумать о том, какой состав в их собственной команде является оптимальным. На команду странно смотреть. Она ни чем не напоминает саму себя 2-3-летней давности.

У меня сложилось впечатление, что сборная Франции и сам Колле где-то оставила свой боевой дух. А на одном индивидуальном мастерстве далеко не уедешь. Соперники не дадут», – написал Гомельский.

Французы стартовали с двух поражений и потеряли шансы на выход из группы.

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