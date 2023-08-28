Владимир Гомельский: «Сборная Франции где-то оставила свой боевой дух»

Теги Венсан Колле сборная Франции Владимир Гомельский Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о неудачном выступлении сборной Франции на ЧМ-2023.

«Думаю, что сборная Франции с тренером Венсаном Колле приехала на ЧМ посмотреть на соперников по Олимпиаде и подумать о том, какой состав в их собственной команде является оптимальным. На команду странно смотреть. Она ни чем не напоминает саму себя 2-3-летней давности.

У меня сложилось впечатление, что сборная Франции и сам Колле где-то оставила свой боевой дух. А на одном индивидуальном мастерстве далеко не уедешь. Соперники не дадут», – написал Гомельский.

Французы стартовали с двух поражений и потеряли шансы на выход из группы.

Канада вырастила звездное поколение. Этот ЧМ – их самая важная проверка

А вы узнаете в лицо игроков сборной США? Тест на старте чемпионата мира по баскетболу-2023

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий