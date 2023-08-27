Джордан Кларксон: «Болельщики были потрясающими. Наши матчи будут шумными, с заполненными трибунами – мы с нетерпением ждем этого»

Теги сборная Филиппин Джордан Кларксон Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Атакующий защитник сборной Филиппин и «Юты» Джордан Кларксон подвел итоги первой встречи против Доминиканской Республики (81:87), также отметив невероятную поддержку домашней арены.

«Это просто поражение, безусловно, тяжелое, потому что мы хотели забрать победу. У меня не было возможности закончить игру, некоторые вещи не зависят от меня. Просто должен не попадать в такие ситуации с точки зрения фолов и тому подобного. Но я определенно чувствую, что эта игра позади, и мы должны цепляться за следующие встречи, начиная с сегодняшней.

Болельщики были потрясающими. Количество зрителей и сама поддержка были великолепны. Для нас, как для страны-хозяйки, это очень важно. Наши матчи будут шумными, с заполненными трибунами – мы с нетерпением ждем этого», – сказал Кларксон в небольшом интервью Eurohoops.

Сегодня Филиппины встретятся с Анголой – встреча начнется в 15:00 по мск.

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