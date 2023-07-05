Александр Церковный: «Готовы вернуться в Евролигу при первой возможности»

Генеральный директор « » отреагировал на отстранение российских клубов от турниров под эгидой .

Официальное решение о продлении отстранения было объявлено во вторник.

«Это ожидаемое решение, что пока мы остаемся без Евролиги. Никаких предпосылок, что ситуация изменится, мы не видели.

Но готовы вернуться при первой возможности», – сказал Церковный.

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