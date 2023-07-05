Александр Церковный: «Готовы вернуться в Евролигу при первой возможности»

Теги Зенит Turkish Airlines EuroLeague Единая лига ВТБ Александр Церковный Баскетбол

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный отреагировал на отстранение российских клубов от турниров под эгидой Евролиги.

Официальное решение о продлении отстранения было объявлено во вторник.

«Это ожидаемое решение, что пока мы остаемся без Евролиги. Никаких предпосылок, что ситуация изменится, мы не видели.

Но готовы вернуться при первой возможности», – сказал Церковный.

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