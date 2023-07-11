«Большинству игроков плевать». Опубликована мотивационная речь Александра Церковного перед серией против ЦСКА

Теги ЦСКА Зенит Единая лига ВТБ Александр Церковный Баскетбол

Telegram-канал «Мутко против» опубликовал мотивационную речь генерального директора «Зенита» Александра Церковного, которую тот написал в чате игроков перед серией за 3-е место Единой лиги ВТБ против ЦСКА (1-4).

«Извините, но большинству игроков плевать. Кто-то уже подумывает об отпуске, кто-то пьет, кто-то трахается, кто-то прикидывается больным, кто-то недоволен тем, что этим занимаются другие, кто-то просто боится ЦСКА.

Может быть, я ошибаюсь. Но мне жаль, что моего уровня недостаточно, чтобы выйти на площадку и помочь команде победить, а также выразить уважение болельщикам и клубу. Наши болельщики ехали 24 часа на автобусе до Казани и 24 часа обратно, чтобы поддержать нас. Они готовы поддерживать нас даже сейчас.

У меня хорошие отношения с боссом ЦСКА. Могу попросить соперников не набирать очень много очков и не обыгрывать нас, как мальчишек. Не знаю, чем еще вам помочь, но клуб и правление сделали все, что возможно и невозможно», – говорится в тексте.

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4 комментария

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гермес 1989
Прям душевно. Респект мужику)
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Ебздрогыч
По этой речи должны снять кино. Режиссером будет Сарик Андреасян
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Свежий
Очень мотивационно, очень православно! (с)
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La Crosse Bobcats
Ответ Ебздрогыч
По этой речи должны снять кино. Режиссером будет Сарик Андреасян
нет, тут ты плюсиков не соберешь))
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