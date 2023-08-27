Энтони Эдвардс об общении со Споэльстрой: «Теперь я понимаю, что имеют в виду, говоря о культуре «Хит»

Теги Майами сборная США НБА Эрик Споэльстра Чемпионат мира по баскетболу 2023 Энтони Эдвардс Баскетбол

Атакующий защитник сборной США и «Минесоты» Энтони Эдвардс признался, что общение с главным тренером «Майами» Эриком Споэльстрой оправдало все его ожидания.

«Тренер Спо был на высоте, привнес много энергии, ту самую культуру «Хит». За этим интересно наблюдать. В первый день его работы в команде я сказал: «Теперь я понимаю, что они имеют в виду, говоря о культуре «Майами».

Он был очень заряжен, сразу перешел к делу, был очень точен в деталях, – это здорово», – сказал Эдвардс.

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1 комментарий

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гайка и болт
Все хотят в Майами. И Серёжа тоже)
+3
0
+3
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