Энтони Эдвардс об общении со Споэльстрой: «Теперь я понимаю, что имеют в виду, говоря о культуре «Хит»

Атакующий защитник сборной США и «Минесоты» признался, что общение с главным тренером «Майами» оправдало все его ожидания.

«Тренер Спо был на высоте, привнес много энергии, ту самую культуру «Хит». За этим интересно наблюдать. В первый день его работы в команде я сказал: «Теперь я понимаю, что они имеют в виду, говоря о культуре « ».

Он был очень заряжен, сразу перешел к делу, был очень точен в деталях, – это здорово», – сказал Эдвардс.

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