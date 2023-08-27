Энтони Эдвардс об общении со Споэльстрой: «Теперь я понимаю, что имеют в виду, говоря о культуре «Хит»
Атакующий защитник сборной США и «Минесоты» Энтони Эдвардс признался, что общение с главным тренером «Майами» Эриком Споэльстрой оправдало все его ожидания.
«Тренер Спо был на высоте, привнес много энергии, ту самую культуру «Хит». За этим интересно наблюдать. В первый день его работы в команде я сказал: «Теперь я понимаю, что они имеют в виду, говоря о культуре «Майами».
Он был очень заряжен, сразу перешел к делу, был очень точен в деталях, – это здорово», – сказал Эдвардс.
Лука Дончич, Шэй Гилджес-Александер и новый Дуэйн Уэйд. 20 звезд, которые сделают чемпионат мира особенным
А вы узнаете в лицо игроков сборной США? Тест на старте чемпионата мира по баскетболу-2023
Баскетбольная хака – главная причина смотреть США – Новая Зеландия на ЧМ-2023. Разбираемся в смысле сакрального ритуала
1 комментарий