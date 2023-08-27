Паоло Банкеро: «На чемпионате мира моя роль – что скажут, то и делаю. Когда зажигается свет, я готов»

Лучший новичок НБА-2023 и форвард сборной США Паоло Банкеро признался, что с нетерпением ждал своего начала чемпионата мира и своего звездного часа.

«На чемпионате мира моя роль – что скажут, то и делаю, – я как бы готов ко всему. Просто хочу сделать свою работу как можно лучше. Джей-Джей – отличный баскетболист. Я должен быть в состоянии подхватить его игру, когда он покидает паркет.

Просто ждал, когда уже поскорее начнется чемпионат мира. Когда зажигается свет, я готов. Я готов. Я здесь», – цитирует Банкеро инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер.

Банкеро набрал 21 очко в матче против Новой Зеландии, реализовав 8 из 10 с игры и 3 из 5 с линии.

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