Станислав Еремин: «Шведу в Сербии придется очень тяжело. Ему надо прибавить в игре в защите»

Заслуженный тренер России Станислав Еремин считает, что российскому защитнику Алексею Шведу будет необходимо прибавить в игре в защите в случае перехода в белградскую « ».

«Шведу придется очень тяжело. Потому что у местных болельщиков нет промежуточного отношения: либо ты звезда, либо тебя будут освистывать.

Поэтому ему надо прибавить в игре в защите и найти баланс между своей игрой и командной. Индивидуально он очень силен. Тут вопрос в том, как он впишется в рисунок. Дай бог, чтобы все у было хорошо. Я только могу пожелать ему удачи», — сказал Еремин.

Ранее издание Telegraf.rs. сообщило, что «Црвена Звезда» ведет переговоры с Шведом, который в начале августа покинул ЦСКА по истечении срока контракта.

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