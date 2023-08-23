«Привет, мои сербские друзья». Алексей Швед ответил болельщикам «Црвены Звезды»

Теги Алексей Швед Turkish Airlines EuroLeague Црвена Звезда MTS болельщики Адриатическая лига Баскетбол

Бывший защитник ЦСКА Алексей Швед после вчерашней новости о переговорах с «Црвеной Звездой» поздоровался с болельщиками сербской команды.

Несколько сотен болельщиков «Црвены Звезды» оставили под последним постом Шведа в Instagram* комментарии с призывом перейти к ним в команду.

Швед отреагировал на сообщения сербских болельщиков, написав: «Привет, мои сербские друзья».

Комментарий игрока собрал несколько тысяч положительных реакций.

*Социальная сеть запрещена на территории Российской Федерации.

Алексей Швед, похоже, будет играть в Китае. А кто еще выступал там?

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3 комментария

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Сергей
В Сербии в разы лучше относятся к Алексею, чем на Родине, видимо. Знают его, как крутого скорера, и одного из лучших игроков Европы. И они правы. Не в достижениях только красота баскетбола, а ещё и в непредсказуемости решений гениальных игроков.)
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+3
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alexpashc1982@gmail.com
Ответ Сергей
В Сербии в разы лучше относятся к Алексею, чем на Родине, видимо. Знают его, как крутого скорера, и одного из лучших игроков Европы. И они правы. Не в достижениях только красота баскетбола, а ещё и в непредсказуемости решений гениальных игроков.)
ну кинет в концовках пару гениальных кирпичей,и они свою любовь поумерят
+2
0
+2
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