«Привет, мои сербские друзья». Алексей Швед ответил болельщикам «Црвены Звезды»

Бывший защитник ЦСКА Алексей Швед после вчерашней новости о переговорах с « » поздоровался с болельщиками сербской команды.

Несколько сотен болельщиков «Црвены Звезды» оставили под последним постом Шведа в Instagram* комментарии с призывом перейти к ним в команду.

Швед отреагировал на сообщения сербских болельщиков, написав: «Привет, мои сербские друзья».

Комментарий игрока собрал несколько тысяч положительных реакций.

*Социальная сеть запрещена на территории Российской Федерации.

Алексей Швед, похоже, будет играть в Китае. А кто еще выступал там?