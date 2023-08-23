«Привет, мои сербские друзья». Алексей Швед ответил болельщикам «Црвены Звезды»
Бывший защитник ЦСКА Алексей Швед после вчерашней новости о переговорах с «Црвеной Звездой» поздоровался с болельщиками сербской команды.
Несколько сотен болельщиков «Црвены Звезды» оставили под последним постом Шведа в Instagram* комментарии с призывом перейти к ним в команду.
Швед отреагировал на сообщения сербских болельщиков, написав: «Привет, мои сербские друзья».
Комментарий игрока собрал несколько тысяч положительных реакций.
*Социальная сеть запрещена на территории Российской Федерации.
Алексей Швед, похоже, будет играть в Китае. А кто еще выступал там?
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