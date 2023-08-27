Давис Бертанс: «Даже если бы они обыграли Канаду, это была бы та же Франция. Все зависит от нас»

Теги сборная Франции сборная Латвии Давис Бертанс Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Форвард сборной Латвии и «Оклахомы» Давис Бертанс поделился ожиданиями от встречи с Францией, которая оступилась в своей первой игре на турнире.

«Это Франция. Мы должны быть готовы, даже если бы они не проиграли. Не думаю, что нам нужно что-то специально менять. Выйдем на игру с тем же настроем. Чем больше побед в группе, тем больше шансов на выход в четвертьфинал.

Даже если бы они выиграли свой матч, это была бы та же Франция. Независимо от результата матча с Канадой, думаю, они вышли бы на игру заряженными.

Это потому, что они знают, что мы можем быть опасной командой. Все будет зависеть от нас и от того, как мы будем вести игру. Первые минуты будут очень важны. В любом случае нужно быть готовыми к любому физическому контакту», – сказал Бертанс.

Латвия встретится с Францией в 16:30 по московскому времени.

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