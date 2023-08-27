Давис Бертанс: «Даже если бы они обыграли Канаду, это была бы та же Франция. Все зависит от нас»

Форвард сборной Латвии и «Оклахомы» поделился ожиданиями от встречи с Францией, которая оступилась в своей первой игре на турнире.

«Это Франция. Мы должны быть готовы, даже если бы они не проиграли. Не думаю, что нам нужно что-то специально менять. Выйдем на игру с тем же настроем. Чем больше побед в группе, тем больше шансов на выход в четвертьфинал.

Даже если бы они выиграли свой матч, это была бы та же Франция. Независимо от результата матча с Канадой, думаю, они вышли бы на игру заряженными.

Это потому, что они знают, что мы можем быть опасной командой. Все будет зависеть от нас и от того, как мы будем вести игру. Первые минуты будут очень важны. В любом случае нужно быть готовыми к любому физическому контакту», – сказал Бертанс.

Латвия встретится с Францией в 16:30 по московскому времени.

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