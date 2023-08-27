Сильвен Франсиско: «Попасть в сборную было одной из моих целей, но я не думал, что это произойдет так быстро»

Теги сборная Франции Чемпионат мира по баскетболу 2023 Сильвен Франсиско Баскетбол

Разыгрывающий сборной Франции и «Баварии» Сильвен Франсиско признался, что не был готов к вызову в национальную команду.

«Не ожидал этого. Столько всего произошло в течение моего первого года профессионалом. Я правда не ожидал, что буду играть за Францию. У меня было: «Хорошо, я хочу оказаться в НБА».

Попасть в сборную было одной из моих целей, но я не думал, что это произойдет так быстро... что я так быстро окажусь в составе национальной команды», – сказал Франсиско в интервью Eurohoops.

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