Густаво де Конти о травме Раула Нето: «Нужно дождаться обследования»

Главный тренер сборной Бразилии Густаво де Конти по окончании матча чемпионата мира против команды Ирана (100:59) заявил, что пока не может сообщить никакой информации о серьезности травмы разыгрывающего .

«Я не знаю, что касается Раула. Сейчас поговорю с медицинским персоналом, но пока ничего не знаю.

У нас не так много информации. Нам придется дождаться обследования в больнице, чтобы сказать больше», — заявил тренер.

В третьей четверти встречи Нето поскользнулся в момент получения мяча во время быстрой атаки. Игрок рухнул на паркет, крича от боли и держась за правое колено. Через какое-то время его унесли на носилках.

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