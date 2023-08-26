Густаво де Конти о травме Раула Нето: «Нужно дождаться обследования»

Теги травмы сборная Бразилии сборная Ирана Раул Нето Чемпионат мира по баскетболу 2023 Густаво де Конти Баскетбол

Главный тренер сборной Бразилии Густаво де Конти по окончании матча чемпионата мира против команды Ирана (100:59) заявил, что пока не может сообщить никакой информации о серьезности травмы разыгрывающего Раула Нето.

«Я не знаю, что касается Раула. Сейчас поговорю с медицинским персоналом, но пока ничего не знаю.

У нас не так много информации. Нам придется дождаться обследования в больнице, чтобы сказать больше», — заявил тренер.

В третьей четверти встречи Нето поскользнулся в момент получения мяча во время быстрой атаки. Игрок рухнул на паркет, крича от боли и держась за правое колено. Через какое-то время его унесли на носилках.

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