Бруно Кабокло о травме Раула Нето: «Врач сказал, что все в порядке»

Теги травмы сборная Бразилии сборная Ирана Раул Нето Бруно Кабокло Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Форвард сборной Бразилии Бруно Кабокло после матча чемпионата мира против Ирана (100:59) сказал, что, по словам врача команды, который находился на площадке, разыгрывающий Раул Нето избежал серьезной травмы.

«Очень обидно. Он только что вернулся после травмы. Он был очень хорош, набрал прекрасную форму и очень помогал нам. Надеюсь, ничего страшного, и он вернется в строй.

На самом деле я мало что видел. Врач был рядом и сказал, что все в порядке. Это было на площадке. Посмотрим», – рассказал Кабокло.

В третьей четверти встречи Нето поскользнулся в момент получения мяча во время быстрой атаки. Игрок рухнул на паркет, крича от боли и держась за правое колено. Через какое-то время его унесли на носилках.

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1 комментарий

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Desperadoes
Нето травмы у тебя, давай не придумывай
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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