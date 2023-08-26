Бруно Кабокло о травме Раула Нето: «Врач сказал, что все в порядке»

Форвард сборной Бразилии Бруно Кабокло после матча чемпионата мира против Ирана (100:59) сказал, что, по словам врача команды, который находился на площадке, разыгрывающий избежал серьезной травмы.

«Очень обидно. Он только что вернулся после травмы. Он был очень хорош, набрал прекрасную форму и очень помогал нам. Надеюсь, ничего страшного, и он вернется в строй.

На самом деле я мало что видел. Врач был рядом и сказал, что все в порядке. Это было на площадке. Посмотрим», – рассказал Кабокло.

В третьей четверти встречи Нето поскользнулся в момент получения мяча во время быстрой атаки. Игрок рухнул на паркет, крича от боли и держась за правое колено. Через какое-то время его унесли на носилках.

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