Бруно Кабокло о травме Раула Нето: «Врач сказал, что все в порядке»
Форвард сборной Бразилии Бруно Кабокло после матча чемпионата мира против Ирана (100:59) сказал, что, по словам врача команды, который находился на площадке, разыгрывающий Раул Нето избежал серьезной травмы.
«Очень обидно. Он только что вернулся после травмы. Он был очень хорош, набрал прекрасную форму и очень помогал нам. Надеюсь, ничего страшного, и он вернется в строй.
На самом деле я мало что видел. Врач был рядом и сказал, что все в порядке. Это было на площадке. Посмотрим», – рассказал Кабокло.
В третьей четверти встречи Нето поскользнулся в момент получения мяча во время быстрой атаки. Игрок рухнул на паркет, крича от боли и держась за правое колено. Через какое-то время его унесли на носилках.
Канада вырастила звездное поколение игроков. Этот чемпионат мира – их самая важная проверка
1 комментарий