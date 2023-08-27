Исаак Бонга: «Присутствие Дирка Новицки нас вдохновило»
Легенда немецкого баскетбола Дирк Новицки стал одним из 6 205 зрителей, присутствующих на матче чемпионата мира между сборными Германии и Австралии (85:82).
Форвард сборной Германии Исаак Бонга после матча отметил важность присутствия Новицки.
«Думаю, что присутствие Дирка нас немного вдохновило.
Очевидно, что когда кто-то вроде него смотрит игру, это придает дополнительный импульс и дополнительную уверенность. Он легенда», – сказал Бонга.
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Фото: Imago.
Фото: BasketNews.
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