Брайан Гурджан после поражения от Германии: «Все свелось к двум моментам, в которых от нас ничего не зависело»

Теги сборная Германии сборная Австралии судьи Брайан Гурджан Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Главный тренер сборной Австралии Брайан Гурджан высказал недовольство судейством после поражения от Германии (82:85) в матче чемпионата мира.

«Мы потерпели обидное поражение. Я горжусь тем, как наши ребята сражались, у нас был шанс. Все свелось к двум моментам, в которых от нас ничего не зависело. Мы были близки к победе. Ждем следующего матча.

Было несколько спорных свистков. Очевидно, что мяч ушел за пределы площадки под кольцом. Мне пришлось использовать челлендж. Как я уже сказал, в некоторых моментах от нас ничего не зависело. Мы были близки, я разочарован», — сказал Гурджан.

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1 комментарий

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Tim Timson
справедливости ради и Шредер не наступал на линию в Клатче)
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