Брайан Гурджан после поражения от Германии: «Все свелось к двум моментам, в которых от нас ничего не зависело»

Главный тренер сборной Австралии Брайан Гурджан высказал недовольство судейством после поражения от Германии (82:85) в матче чемпионата мира.

«Мы потерпели обидное поражение. Я горжусь тем, как наши ребята сражались, у нас был шанс. Все свелось к двум моментам, в которых от нас ничего не зависело. Мы были близки к победе. Ждем следующего матча.

Было несколько спорных свистков. Очевидно, что мяч ушел за пределы площадки под кольцом. Мне пришлось использовать челлендж. Как я уже сказал, в некоторых моментах от нас ничего не зависело. Мы были близки, я разочарован», — сказал Гурджан.

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