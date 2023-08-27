30 очков и 8 передач Денниса Шредера помогли Германии победить Австралию

Теги сборная Германии сборная Австралии видео Деннис Шредер Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Сборная Германия продолжила свое успешное выступление на чемпионате мира-2023, обыграв Австралию (85:82).

Разыгрывающий Деннис Шредер стал самым результативным игроком встречи, отметившись 30 очками, 8 результативными передачами и 4 перехватами.

За 35 минут на паркете Шредер был точен в 10 из 19 попыток, также реализовав 5 из 5 со штрафной линии.

Лука Дончич, Шэй Гилджес-Александер и новый Дуэйн Уэйд. 20 звезд, которые сделают чемпионат мира особенным

А вы узнаете в лицо игроков сборной США? Тест на старте чемпионата мира по баскетболу-2023

Баскетбольная хака – главная причина смотреть США – Новая Зеландия на ЧМ-2023. Разбираемся в смысле сакрального ритуала

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий