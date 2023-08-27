30 очков и 8 передач Денниса Шредера помогли Германии победить Австралию

Сборная Германия продолжила свое успешное выступление на чемпионате мира-2023, обыграв Австралию (85:82).

Разыгрывающий Деннис Шредер стал самым результативным игроком встречи, отметившись 30 очками, 8 результативными передачами и 4 перехватами.

За 35 минут на паркете Шредер был точен в 10 из 19 попыток, также реализовав 5 из 5 со штрафной линии.

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