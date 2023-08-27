Джо Инглс после поражения от Германии: «Было несколько очевидных ошибок судей, которые нельзя допускать»

Легкий форвард Австралии и «Орландо» выразил недовольство работой судей после поражения от Германии (82:85).

«Мы начали плохо, но, как сказал тренер, было несколько очевидных ошибок судей, которые, на мой взгляд, нельзя допускать на любом этапе игры, будь то 1-я или 4-я четверть.

Тренеру пришлось использовать свой челлендж на одном из самых очевидных моментов. Понятно, что мяч был в ауте. Это не в нашей власти. Мы забываем об этом и двигаемся дальше, готовимся к Японии», – сказал Инглс.

В частности, была поставлена под сомнение трактовка последнего владения встречи: , опекаемый Дэниелем Тайсом, за две трети секунды до конца встречи бросил мяч со своей половины, как показалось австралийцам, не без контакта со стороны немецкого центрового. Судьи фол не зафиксировали.

Гидди реализовал 3 из 6 с линии в этой встрече.

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