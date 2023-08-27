Джо Инглс после поражения от Германии: «Было несколько очевидных ошибок судей, которые нельзя допускать»

Теги сборная Германии сборная Австралии Джо Инглс Даниэль Тайс Чемпионат мира по баскетболу 2023 Джош Гидди Баскетбол

Легкий форвард Австралии и «Орландо» Джо Инглс выразил недовольство работой судей после поражения от Германии (82:85).

«Мы начали плохо, но, как сказал тренер, было несколько очевидных ошибок судей, которые, на мой взгляд, нельзя допускать на любом этапе игры, будь то 1-я или 4-я четверть.

Тренеру пришлось использовать свой челлендж на одном из самых очевидных моментов. Понятно, что мяч был в ауте. Это не в нашей власти. Мы забываем об этом и двигаемся дальше, готовимся к Японии», – сказал Инглс.

В частности, была поставлена под сомнение трактовка последнего владения встречи: Джош Гидди, опекаемый Дэниелем Тайсом, за две трети секунды до конца встречи бросил мяч со своей половины, как показалось австралийцам, не без контакта со стороны немецкого центрового. Судьи фол не зафиксировали.

Гидди реализовал 3 из 6 с линии в этой встрече.

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4 комментария

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Артур Артур
Ответ Поникший Руй
Да, действительно. В пользу Австралии
Чел в своём глазу бревна не видит
+4
0
+4
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Поникший Руй
Да, действительно. В пользу Австралии
+3
0
+3
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Диономис
За такое ни один уважающий себя судья фол не даст никогда, это же позор будет).
+2
0
+2
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Romas Shlepikas
Ответ Диономис
За такое ни один уважающий себя судья фол не даст никогда, это же позор будет).
в лвтб дали на шведе по моему как-то)
0
0
0
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