Джо Инглс разбил локоть в кровь, поскользнувшись в матче с Финляндией: «Кто бы ни отвечал за это, он должен разобраться. Это вопрос безопасности»

Теги сборная Австралии сборная Финляндии судьи Джо Инглс Лаури Маркканен Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Легкий форвард сборной Австралии и «Орландо» Джо Инглс после матча с Финляндией (98:72) пожаловался на скользкий пол, отметив, что это небезопасно для здоровья баскетболистов.

«Все видели, как Маркканен поскользнулся три раза за одно владение, я поскользнулся пару раз. На паркете также были рекламные наклейки, которые не были протерты. С этим нужно разобраться, учитывая уровень игроков на этом турнире. Вы же не хотите, чтобы кто-то получил травму из-за рекламного баннера.

Для меня это просто забота о безопасности. Пол был мокрый, а все хотят видеть лучших игроков на паркете и здоровыми. Кто бы ни отвечал за это, он должен разобраться», – сказал Инглс.

Во время матча австралиец сорвался на одного из судей: «Мне нужно извиниться перед ним. Я увидел, как он разговаривает с работниками арены, и подумал, что он, должно быть, главный».

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