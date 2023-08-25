Джо Инглс разбил локоть в кровь, поскользнувшись в матче с Финляндией: «Кто бы ни отвечал за это, он должен разобраться. Это вопрос безопасности»

Легкий форвард сборной Австралии и «Орландо» после матча с Финляндией (98:72) пожаловался на скользкий пол, отметив, что это небезопасно для здоровья баскетболистов.

«Все видели, как поскользнулся три раза за одно владение, я поскользнулся пару раз. На паркете также были рекламные наклейки, которые не были протерты. С этим нужно разобраться, учитывая уровень игроков на этом турнире. Вы же не хотите, чтобы кто-то получил травму из-за рекламного баннера.

Для меня это просто забота о безопасности. Пол был мокрый, а все хотят видеть лучших игроков на паркете и здоровыми. Кто бы ни отвечал за это, он должен разобраться», – сказал Инглс.

Во время матча австралиец сорвался на одного из судей: «Мне нужно извиниться перед ним. Я увидел, как он разговаривает с работниками арены, и подумал, что он, должно быть, главный».

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