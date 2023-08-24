Тайриз Макси: «В это трудно поверить, но это не первое наше родео»
Разыгрывающий «Филадельфии» Тайриз Макси хотел бы, чтобы Джеймс Харден остался в команде, но готов играть и без него.
«В это трудно поверить, но это не первое наше родео. Забавно, но такова жизнь.
Джеймс — личность, и он может делать все, что пожелает. Я готовлюсь играть с ним или без него. Я люблю Джеймса. Если он решит вернуться и играть за нас, никто в клубе не расстроится», – сказал Макси.
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