Тайриз Макси: «В это трудно поверить, но это не первое наше родео»

Теги Филадельфия НБА Джеймс Харден Тайриз Макси Баскетбол

Разыгрывающий «Филадельфии» Тайриз Макси хотел бы, чтобы Джеймс Харден остался в команде, но готов играть и без него.

«В это трудно поверить, но это не первое наше родео. Забавно, но такова жизнь.

Джеймс — личность, и он может делать все, что пожелает. Я готовлюсь играть с ним или без него. Я люблю Джеймса. Если он решит вернуться и играть за нас, никто в клубе не расстроится», – сказал Макси.

«Я не могу быть в одном клубе с этим лжецом». Разбитая любовь Хардена и Мори может уничтожить «Филадельфию»

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