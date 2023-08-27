«История о короле, который начинал как пешка». Джеймсу Хардену исполнилось 34 года
Вчера, 26 августа разыгрывающему «Филадельфии» Джеймсу Хардену исполнилось 34 года.
В свой день рождения Харден опубликовал пост, гласивший: «История о короле, который начинал как пешка».
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