Тайриз Макси: «Меня с детства учили адаптироваться к любой ситуации. Забавно, что каждый год в «Филадельфии» что-то происходит»

Разыгрывающий «Филадельфии» считает, что команда способна бороться за чемпионство, даже если более не выйдет на паркет за «Сиксерс».

«Люди спрашивают меня: «Если Джеймс не вернется, вы считаете этот сезон провальным?» Думаю, что с тем положением, в котором находятся «Сиксерс», мы никогда не можем считать сезон «провальным». У нас хватает таланта. У нас в команде есть действующий MVP. Мы должны выходить на площадку и рассчитывать на победу. С ожиданием, что мы все еще будем пытаться выполнить поставленную задачу. Это, безусловно, будет еще сложнее, когда один из наших лучших игроков решил, что не хочет играть. Так уж сложилась жизнь.

Одна вещь, которой меня научили отец и тренер, – я умею играть с мячом, умею играть без мяча, – адаптируюсь к любой ситуации, в которую попадаю. Просто забавно, что каждый год происходит что-то новое.

Если кто и научил меня этому, так это Харден. Знаю, что если он не играет, то будет болеть за меня, чтобы я был лучшей версией себя. Такой уж он мне брат. Джеймс замечательный человек», – сказал Макси.

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