Руководитель команды НБА: «Возможно, в какой-то момент найдется команда, которая выменяет Хардена»

Теги Филадельфия НБА Джеймс Харден Баскетбол

Разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден все еще пользуется спросом на рынке, считает анонимный руководитель команды Восточной конференции.

«Возможно, в какой-то момент найдется команда, которая его выменяет. Но за него просят много и, очевидно, Джеймс может стать головной болью, если он чем-то недоволен. Это уже третья команда, от которой он требует обмена», – сказал руководитель в интервью Heavy.

Этим летом Харден взял опцию на сезон-2023/24 в размере 35,6 млн долларов и запросил обмен из команды. Полтора месяца спустя президент Дэрил Мори объявил, что все переговоры по игроку прекращаются, что вызвало незамедлительную реакцию MVP-2018. Он назвал своего многолетнего товарища «лжецом», за что, по итогам расследования, был оштрафован Лигой на 100 тысяч долларов.

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timson
в Чикаго на Лавина
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