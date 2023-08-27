Карл-Энтони Таунс: «MVP матча была Доминиканская Республика, потому что их поддержка чувствовалась даже здесь»

Центровой сборной Доминиканской Республики и «Миннесоты» пообщался с прессой после окончания матча против Италии (87:82). Если Филиппины обыграют Анголу, Доминиканы выйдут из группы с первого места.

«Они были фаворитами?

Мы хотели победить. У нас были отличные моменты во второй половине, это и принесло нам победу. Проделали классную работу как команда, все игроки были великолепны.

Тренер сказал нам придерживаться того, что умеем делать. Наш план на игру был отличным, тренер Нестор замечательно его проработал.

MVP матча была Доминиканская Республика, потому что их поддержка чувствовалась даже здесь», – сказал Таунс.

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