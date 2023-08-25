26 очков, 10 подборов и 16 пробитых штрафных Таунса помогли Доминиканам справиться с Филиппинами

Центровой сборной Доминиканской Республики и «Миннесоты» помог своей команде начать турнир с победы против команды-хозяйки из Филиппин (87:81).

Проведя 35 минут на паркете, Таунс отметился 26 очками и 10 подборами, также совершив 5 потерь мяча.

Бигмэн реализовал 5 из 16 с игры и 15 из 16 с линии.

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