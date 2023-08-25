Карл-Энтони Таунс о 38 115 зрителях: «Потрясающе. Болельщики были просто невероятны»

Центровой Доминиканской Республики и «Миннесоты» после победы над Филиппинами (87:81) поделился эмоциями от игры на арене с рекордной посещаемостью в 38 115 зрителей.

«Потрясающе. Я никогда раньше здесь не был. Всем говорил, что очень хочу сюда приехать. Болельщики были просто невероятны. Один из моих лучших друзей очень сильно связан с филиппинской культурой.

Невероятно горжусь, что представляю Доминиканскую Республику, что я здесь с победой, а также тем, что могу пообщаться со всеми болельщиками здесь, на Филиппинах», – сказал Таунс.

Таунс набрал 26 очков и 10 подборов, реализовав 5 из 16 с игры и 15 из 16 со штрафной линии.

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