Канада установила рекорд чемпионатов мира по результативным передачам в матче против Ливана – 44

Теги сборная Ливана сборная Канады Келли Олиник Чемпионат мира по баскетболу 2023 Шэй Гилджес-Александер Филип Скрабб Ар Джей Барретт Никил Александер-Уокер Трэй Белл-Хэйнс Баскетбол

Сборная Канады разгромила национальную команду Ливана со счетом 128:73 в своем втором матче на чемпионате мира-2023.

Канадцы совершили 44 результативные передачи, что является новым рекордом в истории чемпионатов мира.

Самым результативным игроком встречи стал Ар Джей Барретт, набравший 17 очков. 10 человек состава отметились 9 очками и более – лишь Фил Скрабб набрал 6 очков в матче.

Все игроки команды сделали минимум один ассист: Трэй Белл-Хэйнс отдал 8 передач, Никил Александер-Уокер добавил 7 ассистов, Шэй Гилджес-Александер и Келли Олиник и Фил Скрабб – еще по пять.

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1 комментарий

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SashokPirozhok
Я думаю, на Диване много рекордов сделает)
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