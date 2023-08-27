Канада установила рекорд чемпионатов мира по результативным передачам в матче против Ливана – 44
Сборная Канады разгромила национальную команду Ливана со счетом 128:73 в своем втором матче на чемпионате мира-2023.
Канадцы совершили 44 результативные передачи, что является новым рекордом в истории чемпионатов мира.
Самым результативным игроком встречи стал Ар Джей Барретт, набравший 17 очков. 10 человек состава отметились 9 очками и более – лишь Фил Скрабб набрал 6 очков в матче.
Все игроки команды сделали минимум один ассист: Трэй Белл-Хэйнс отдал 8 передач, Никил Александер-Уокер добавил 7 ассистов, Шэй Гилджес-Александер и Келли Олиник и Фил Скрабб – еще по пять.
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