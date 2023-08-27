Канада установила рекорд чемпионатов мира по результативным передачам в матче против Ливана – 44

Сборная Канады разгромила национальную команду Ливана со счетом 128:73 в своем втором матче на чемпионате мира-2023.

Канадцы совершили 44 результативные передачи, что является новым рекордом в истории чемпионатов мира.

Самым результативным игроком встречи стал , набравший 17 очков. 10 человек состава отметились 9 очками и более – лишь Фил Скрабб набрал 6 очков в матче.

Все игроки команды сделали минимум один ассист: Трэй Белл-Хэйнс отдал 8 передач, добавил 7 ассистов, и и – еще по пять.

Лука Дончич, Шэй Гилджес-Александер и новый Дуэйн Уэйд. 20 звезд, которые сделают чемпионат мира особенным

А вы узнаете в лицо игроков сборной США? Тест на старте чемпионата мира по баскетболу-2023

Баскетбольная хака – главная причина смотреть США – Новая Зеландия на ЧМ-2023. Разбираемся в смысле сакрального ритуала