Диллон Брукс реализовал трехочковый после степбека под сирену в матче с Ливаном

Форвард сборной Канады и «Хьюстона» стал автором роскошного попадания под сирену об окончании первой половины матча с Ливаном.

За 2 секунды до конца второй 10-минутки Брукс получил мяч, сделал степбек и реализовал трехочковый бросок с отклонением под занавес первой половины.

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