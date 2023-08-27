Диллон Брукс реализовал трехочковый после степбека под сирену в матче с Ливаном
Форвард сборной Канады и «Хьюстона» Диллон Брукс стал автором роскошного попадания под сирену об окончании первой половины матча с Ливаном.
За 2 секунды до конца второй 10-минутки Брукс получил мяч, сделал степбек и реализовал трехочковый бросок с отклонением под занавес первой половины.
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