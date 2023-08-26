Эван Фурнье о «-30» в матче с Канадой: «Нам надрали задницы»

Теги сборная Франции сборная Латвии сборная Канады Эван Фурнье Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Защитник сборной Франции Эван Фурнье подвел итоги первого матча на ЧМ-2023 против сборной Канады (65:95).

«Нам надрали задницы.

Они навязали нам жесткую борьбу. Общим командным усилием им удалось сделать так, что мы оказались в непривычном положении, вынуждены были делать нетипичные для себя вещи. Поначалу мы еще могли набирать очки, защита работала. Но постепенно они начали брать контроль в свои руки. Вторая четверть стала началом падения. Поздравляю соперника, они были хороши.

Нам нужно перезагрузиться, сохранить уверенность и играть лучше с Латвией. Надо победить, во и все. Мы проиграли 30 очков, но у нас все еще хорошая команда. Мы добивались успеха и знаем, что делать. Уверен, что мы вернемся», – заявил Фурнье.

Лука Дончич, Шэй Гилджес-Александер и новый Дуэйн Уэйд. 20 звезд, которые сделают чемпионат мира особенным

Сборная США без суперзвезд НБА – кто все эти люди на ЧМ-2023?

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Первый глор Кливленда
Да уж, ШГА - это вам не мусорный фурнье. Канада с мюрреем были бы одним из главных фаворитов.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий