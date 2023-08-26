Эван Фурнье о «-30» в матче с Канадой: «Нам надрали задницы»

Защитник сборной Франции Эван Фурнье подвел итоги первого матча на ЧМ-2023 против сборной Канады (65:95).

«Нам надрали задницы.

Они навязали нам жесткую борьбу. Общим командным усилием им удалось сделать так, что мы оказались в непривычном положении, вынуждены были делать нетипичные для себя вещи. Поначалу мы еще могли набирать очки, защита работала. Но постепенно они начали брать контроль в свои руки. Вторая четверть стала началом падения. Поздравляю соперника, они были хороши.

Нам нужно перезагрузиться, сохранить уверенность и играть лучше с Латвией. Надо победить, во и все. Мы проиграли 30 очков, но у нас все еще хорошая команда. Мы добивались успеха и знаем, что делать. Уверен, что мы вернемся», – заявил Фурнье.

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