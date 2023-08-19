Георгиос Папаяннис был удален с площадки во время товарищеского матча между Грецией и Германией

Центровой сборной Греции Георгиос Папаяннис был удален с площадки во время третьей четверти товарищеского матча против команды Германии (71:84).

В середине третьей четверти между Папаяннисом и произошел небольшой конфликт, в результате которого оба игрока получили технический фол. Спустя несколько секунд греческий центровой получил еще один технический от другого судьи и был удален.

При этом разыгрывающий сборной Германии Деннис Шредер и скамейка греческой команды также получили технические фолы.

Через несколько секунд Тайс вступил в конфликт с Лефтерисом Бохоридисом, игроки получили обоюдный фол. В результате Тайс покинул площадку из-за перебора фолов.

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