Деннис Шредер убежал от Диллона Брукса в быстрый отрыв и показал на него пальцем

Разыгрывающий сборной Германии Деннис Шредер во время товарищеского матча против команды Канады (112:113 ОТ) поиздевался над форвардом соперника .

В начале третьей четверти, когда центровой канадцев Келли Олиник исполнял штрафной бросок, Шредер воспользовался тем, что Брукс на секунду отвлекся, и убежал в быстрый отрыв.

Шредер получил передачу через всю площадку и исполнил лэй-ап, после чего показал пальцем на Брукса.

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