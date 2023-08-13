Деннис Шредер убежал от Диллона Брукса в быстрый отрыв и показал на него пальцем

Теги товарищеские матчи сборная Германии НБА видео сборная Канады Деннис Шредер Диллон Брукс Баскетбол

Разыгрывающий сборной Германии Деннис Шредер во время товарищеского матча против команды Канады (112:113 ОТ) поиздевался над форвардом соперника Диллоном Бруксом.

В начале третьей четверти, когда центровой канадцев Келли Олиник исполнял штрафной бросок, Шредер воспользовался тем, что Брукс на секунду отвлекся, и убежал в быстрый отрыв.

Шредер получил передачу через всю площадку и исполнил лэй-ап, после чего показал пальцем на Брукса.

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2 комментария

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ModestBoy
Ответ Tim Timson
Шредер конечно чуть дурковат. нашел себе ровню. Брукс хоть контракт получил нормальный)
Лол, чем это он не "ровня"? Контракт вполне сравнимый уже. Так то у Шрёдера зарплата в пять раз выросла за лето, у Брукса "всего лишь" в два раза.
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