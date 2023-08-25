Чарльз Баркли: «Был удивлен, когда «Мавс» дали Кайри столько денег. Не думаю, что их связка с Дончичем сработает»
Бывший игрок НБА, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли считает, что связка Луки Дончича и Кайри Ирвинга (оба – «Даллас») не даст своих плодов.
Об этом член Зала славы рассказал в подкасте известного спортивного эксперта Билла Симмонса.
«Я был удивлен, когда они дали Кайри столько денег. Не думаю, что их связка сработает», – заявил Баркли.
Этим летом Ирвинг подписал контракт на 3 года и 126 млн долларов.
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