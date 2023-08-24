Чарльз Баркли: «Ни за что не буду работать в 70 лет»

Бывшая звезда НБА, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли подтвердил, что подписал новый 10-летний контракт с Warner Brothers Discovery, но дал понять, что не собирается работать так долго.

«Да, они хотели, чтобы я сказал людям, что никуда не ухожу на следующей неделе. Но я ни за что не буду работать, когда мне будет 70 лет. Забудьте об этом. Мне сказали: «Давай просто заставим людей думать, что ты будешь рядом».

Буду честен с вами. Единственное, что не дает мне уснуть по ночам — это попытки понять, когда лучше всего уйти. Потому что единственное, чего я не хочу — это оставаться здесь слишком долго.

Не верится, что я занимаюсь этим уже 23 года. Невероятно. Это очень долго», – сказал Баркли.

Джордан и Баркли были главными друзьями НБА. Но на пенсии рассорились – и уже 10 лет не разговаривают