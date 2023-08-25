Джанмарко Поццекко пошутил о желании подраться с Мэнни Пакьяо: «Он меня боится?»

Теги Мэнни Пакьяо Джанмарко Поццекко сборная Италии сборная Анголы Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Главный тренер сборной Италии Джанмарко Поццекко развеселил журналистов под занавес пресс-конференции после матча чемпионата мира с Анголой (81:67).

Когда ведущий пресс-конференции спросил, есть ли у присутствующих в зале журналистов еще вопросы на английском языке, последовало молчание. Затем слово взял Поццекко.

«Где Мэнни Пакьяо? Почему он не пришел? Он меня боится?

Я был большим поклонником Мэнни Пакьяо, болел за него, когда он дрался с Флойдом Мэйвезером. Мне было так грустно…

Можете свести меня с человеком, который его знает? Мой номер 335, скажите ему, чтобы он позвонил мне. Мы подеремся прямо в номере», – пошутил тренер.

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