Джанмарко Поццекко: «Извинился перед своими парнями после матча. Я не поддерживал их, был настроен негативно»

Главный тренер Италии Джанмарко Поццекко попросил прощения у своих подопечных за чрезмерную эмоциональность в матче с Анголой (81:67).

«Я извинился перед своими парнями, потому что был в полном стрессе. Я не поддерживал их. Я был настроен негативно. И они это почувствовали.

Правда хочу извиниться перед ними. Они потрясающие. Они сделали все то, что должны были», – заявил Поццекко.

Симоне Фонтеккьо стал самым результативным игроком сборной, набрав 19 очков при 8 из 14 с игры.

Лука Дончич, Шэй Гилджес-Александер и новый Дуэйн Уэйд. 20 звезд, которые сделают чемпионат мира особенным

Сборная США без суперзвезд НБА – кто все эти люди на ЧМ-2023?

Ваш компактный гид по баскетбольному ЧМ: США опять провалятся? А кто удивит? У Дончича есть шансы?