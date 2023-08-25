Джанмарко Поццекко: «Извинился перед своими парнями после матча. Я не поддерживал их, был настроен негативно»

Теги Джанмарко Поццекко сборная Италии сборная Анголы Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Главный тренер Италии Джанмарко Поццекко попросил прощения у своих подопечных за чрезмерную эмоциональность в матче с Анголой (81:67).

«Я извинился перед своими парнями, потому что был в полном стрессе. Я не поддерживал их. Я был настроен негативно. И они это почувствовали.

Правда хочу извиниться перед ними. Они потрясающие. Они сделали все то, что должны были», – заявил Поццекко.

Симоне Фонтеккьо стал самым результативным игроком сборной, набрав 19 очков при 8 из 14 с игры.

Лука Дончич, Шэй Гилджес-Александер и новый Дуэйн Уэйд. 20 звезд, которые сделают чемпионат мира особенным

Сборная США без суперзвезд НБА – кто все эти люди на ЧМ-2023?

Ваш компактный гид по баскетбольному ЧМ: США опять провалятся? А кто удивит? У Дончича есть шансы?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий