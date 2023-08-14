Бобби Маркс: «Единственный способ для «Филадельфии» получить гибкость в следующее межсезонье – это отпустить Хардена, удовлетворив его пожелания»

Инсайдер ESPN Бобби Маркс поделился возможными сценариями развития событий вокруг разыгрывающего и «Филадельфии».

«Какую пользу это принесет «Филадельфии» в следующее межсезонье? Помните, что они уже приостановили переговоры о продлении контракта с , потому что цель состоит в том, чтобы строить игру вокруг Эмбиида и Макси – не держать контракт Тайриза в платежке и вступить в следующее межсезонье, скажем, с 70 млн долларов – с пространством для строительства команды вокруг .

Но в чем выгода «Филадельфии», когда, по сути, Харден, хотя формально он и не будет свободным агентом, все равно учитывается в вашей ведомости? Единственный способ получить гибкость – это отпустить Джеймса Хардена, отказавшись от него, удовлетворив его пожелания.

Для «Филадельфии» это невыгодно. Это невыгодно и Джеймсу Хардену. Так что в конце концов придется искать компромисс. И что же это за компромисс? Неужели « » скажет, размахивая белым флагом: «Мы не будем воспринимать этот сезон всерьез?» – объяснил Маркс.

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