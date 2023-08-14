Бобби Маркс: «Единственный способ для «Филадельфии» получить гибкость в следующее межсезонье – это отпустить Хардена, удовлетворив его пожелания»

Теги Филадельфия НБА Джеймс Харден Дэрил Мори Джоэл Эмбиид Тайриз Макси Бобби Маркс Баскетбол

Инсайдер ESPN Бобби Маркс поделился возможными сценариями развития событий вокруг разыгрывающего Джеймса Хардена и «Филадельфии».

«Какую пользу это принесет «Филадельфии» в следующее межсезонье? Помните, что они уже приостановили переговоры о продлении контракта с Тайризом Макси, потому что цель состоит в том, чтобы строить игру вокруг Эмбиида и Макси – не держать контракт Тайриза в платежке и вступить в следующее межсезонье, скажем, с 70 млн долларов – с пространством для строительства команды вокруг Джоэла Эмбиида.

Но в чем выгода «Филадельфии», когда, по сути, Харден, хотя формально он и не будет свободным агентом, все равно учитывается в вашей ведомости? Единственный способ получить гибкость – это отпустить Джеймса Хардена, отказавшись от него, удовлетворив его пожелания.

Для «Филадельфии» это невыгодно. Это невыгодно и Джеймсу Хардену. Так что в конце концов придется искать компромисс. И что же это за компромисс? Неужели «Филадельфия» скажет, размахивая белым флагом: «Мы не будем воспринимать этот сезон всерьез?» – объяснил Маркс.

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8 комментариев

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Tim Timson
в Портленде есть паренёк недовольный для обмена)
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rabindradat
Бобби Маркс... это, случайно, не тот внучатый праправнук Карла, который продолжает борьбу за удовлетворение желаний наглого пролетариата?
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Максим Макеев
ну да филе нужна гибкость платежки потому она не будет брать товарища пауэлла за 20 мульонов на приличный срок, а просит мэнна имеющего потенциал и с которым можно утрясти вопросы
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Локоть Артеста
В следующем году Эмбиид может попросить обмен. Очередной фейл в плей-офф может стать последней каплей для камерунца.
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Cash_flow
"Отпусти ты, Дэрил, меня в Клипперс,
Дорогой за себя дам откуп:
Откуплюсь чем только пожелаешь."
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Андрей Петров
Ответ Tim Timson
в Портленде есть паренёк недовольный для обмена)
ответ на гибкость платёжки явно не в точку, хардена интересно было посмотреть в Портленде, если затянет их плей-оф то и максималку может заработать
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Максим Макеев
Ответ Локоть Артеста
В следующем году Эмбиид может попросить обмен. Очередной фейл в плей-офф может стать последней каплей для камерунца.
да он его и попросит 99%
и слава богу
проект слит пора в ребилд
с командами нба всегда было и будет так
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