Кендрик Перкинс: «На месте «Филадельфии» я бы разрушил все к чертям прямо сейчас и начал строить новую команду вокруг Тайриза Макси»

Теги Кендрик Перкинс Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Тайриз Макси Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс заявил, что «Филадельфии» следует начать строить новую команду вокруг разыгрывающего Тайриза Макси.

«Филадельфия» уже провалила этот сезон. На месте «Филадельфии» я бы разрушил все к чертям прямо сейчас и начал строить новую команду вокруг Тайриза Макси.

Джоэл Эмбиид, должно быть, уже устал от всего этого. И пока он не заявил публично о желании покинуть «Филадельфию», я бы разрушил команду прямо сейчас, чтобы избавить себя от головной боли», – сказал Перкинс.

«Я не могу быть в одном клубе с этим лжецом». Разбитая любовь Хардена и Мори может уничтожить «Филадельфию»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Макеев
поддерживаю на всю тысячу процентов
ну а эмбииду и себе должно вопрос задать ибо когда тебя проходит атланта с составом который уж точно не сильнее чем у филы то тут есть о чем подумать
или когда тебя в 18 году сливает точно такой же молодой тейтум 4-1
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий