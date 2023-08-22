Кендрик Перкинс: «На месте «Филадельфии» я бы разрушил все к чертям прямо сейчас и начал строить новую команду вокруг Тайриза Макси»

Бывший игрок , ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс заявил, что «Филадельфии» следует начать строить новую команду вокруг разыгрывающего Тайриза Макси.

« » уже провалила этот сезон. На месте «Филадельфии» я бы разрушил все к чертям прямо сейчас и начал строить новую команду вокруг .

, должно быть, уже устал от всего этого. И пока он не заявил публично о желании покинуть «Филадельфию», я бы разрушил команду прямо сейчас, чтобы избавить себя от головной боли», – сказал Перкинс.

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