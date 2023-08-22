Кендрик Перкинс: «На месте «Филадельфии» я бы разрушил все к чертям прямо сейчас и начал строить новую команду вокруг Тайриза Макси»
Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс заявил, что «Филадельфии» следует начать строить новую команду вокруг разыгрывающего Тайриза Макси.
«Филадельфия» уже провалила этот сезон. На месте «Филадельфии» я бы разрушил все к чертям прямо сейчас и начал строить новую команду вокруг Тайриза Макси.
Джоэл Эмбиид, должно быть, уже устал от всего этого. И пока он не заявил публично о желании покинуть «Филадельфию», я бы разрушил команду прямо сейчас, чтобы избавить себя от головной боли», – сказал Перкинс.
«Я не могу быть в одном клубе с этим лжецом». Разбитая любовь Хардена и Мори может уничтожить «Филадельфию»
ну а эмбииду и себе должно вопрос задать ибо когда тебя проходит атланта с составом который уж точно не сильнее чем у филы то тут есть о чем подумать
или когда тебя в 18 году сливает точно такой же молодой тейтум 4-1